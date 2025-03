Biasin: “Conte? Lascerebbe il Napoli in due casi. O come all’Inter…”

Quindi, per sintetizzare, Conte potrebbe lasciare il Napoli in due casi: o se vincesse lo scudetto, oppure se De Laurentiis non gli garantisse investimenti convincenti. "Esattamente. Poi magari vince il campionato e il presidente gli mette a disposizione 100 milioni per rinforzare la squadra, e a quel punto decide di restare. Conte, storicamente, non ama il rischio e preferisce avere certezze. Se continua con il Napoli, vorrà la garanzia di avere una squadra competitiva per vincere ancora".