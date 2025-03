“Conte è un fenomeno in campo e nel far credere di fare cose incredibili in campo. Conte sta facendo benissimo e ci tengo a sottolinearlo, ma deve giocare una volta a settimana. Ora chiarisco: mi fa sorridere quando si parla di miracolo per i 150 milioni di euro investiti. Ma Conte sta facendo benissimo. Spalletti aveva fatto anche i quarti di Champions, quello era un miracolo.