Nel momento brutto, queste dichiarazioni sono tipiche di Conte: difende il suo lavoro e punta il dito su chi non è alla sua altezza, è un suo grande classico. Se il Napoli arriva in Champions, Conte ha fatto un bel lavoro, ma non parliamo di miracolo con quella rosa. L’ammonizione di Mkhitaryan era sacrosanta, l’hanno vista tutti tranne l’arbitro, questo va detto. L’errore dell’arbitro lì è clamoroso.

L’Atalanta è stra in corsa per lo scudetto. Stra in corsa. Le parole di Gasperini… ogni anno lui fa così, ma aspetterei comunque la fine per capire cosa farà. Il suo errore clamoroso è stato litigare col suo miglior giocatore, Lookman, e ha sbagliato. Ora però è concentrato e vuole provare a vincere questo scudetto”, ha detto.