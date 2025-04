Si toglie responsabilità, pressioni, rogne varie, del resto a lui era stato richiesto solo di “tornare in Europa”, mica di vincere. Pura strategia. Sapete che c’è? Fa benissimo, ma vien da porre il quesito: se pensi che l’Inter sia una corazzata invincibile, di grazia, perché a suo tempo l’hai mollata come se fosse la Longobarda? Postilla: resterà al Napoli o andrà via? In molti lo hanno già accostato a qualunque club, noi pensiamo che resterà al suo posto. Anche perché, francamente, per investimenti, bellezza della città, prospettive non è così semplice trovare di meglio".