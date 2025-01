Biasin: “Le parole di Conte? Stilettata a se stesso”. E condivide il motivo

“Quando sei all’Inter, al Milan e alla Juve c’è poco da chiacchierare, devi vincere. Lo dice la storia di questi club. Devi vincere e basta, non ci stanno se e ma”. Antonio Conte ha ripetuto nel post Napoli-Juventus un concetto che aveva già sottolineato nei giorni scorsi. Un tentativo, neanche nascosto, di mettere ulteriore pressione alle rivali degli azzurri, Inter in primis.

"Bella stilettata di Conte a Conte", ha scritto Fabrizio Biasin su X, commentando l'uscita dell'allenatore del Napoli. Come mai? Ebbene, scavando nel passato nerazzurro di Conte è possibile trovare un punto di vista tutt'altro che coerente con quello attuale, emerso anche quello in più circostanze. "L'obbligo non è vincere, ma essere protagonisti", diceva. Come mai avrà cambiato idea? Facile intuirlo.