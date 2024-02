"Simone Inzaghi? Lui fa di tutto per non autocelebrarsi ma le squadre che lo corteggiano ci sono già. Si liberano tante panchine, credo che anche lui avrà delle offerte come ne ha avute già in passato. Credo però che lui stia bene all’Inter e che voglia giocare il Mondiale per club con i nerazzurri. Poi si sa che sul mercato può succedere di tutto".

"Ognuno può avere la sua opinione sulla proprietà dell’Inter, ma è una squadra che ha guadagnato parecchio appeal in campo internazionale. Ci sono tanti motivi per stare bene all’Inter, al netto dei problemi economici che comunque non incidono sulla serenità dell’ambiente".

"Prima di pensare al ritorno con l’Atletico l’Inter dovrà concentrarsi sulle gare contro Lecce e Atalanta. Comunque lo spauracchio per la gara di ritorno sarà Alvaro Morata, che è entrato a partita in corso ma non è stato servito a dovere. Il giocatore che mi ha impressionato di più ieri nell’Atletico è Witsel, che ha giocato una grandissima partita in chiave difensiva".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.