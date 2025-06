Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche della ricerca, da parte della FIGC, del nuovo ct della Nazionale. Ecco le sue parole

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche della ricerca, da parte della FIGC, del nuovo ct della Nazionale. Ecco le sue parole:

"La questione nazionale è ridicola per tanti motivi, ma soprattutto per uno: continuiamo a credere che il problema sia il ct. Certo, c’è anche quel non irrilevante aspetto, ma è solo la punta dell’iceberg. La gestione grottesca di questi ultimi giorni spiega alla perfezione quale sia l’origine di tutti i mali nel nostro calcio: l’improvvisazione sommata al sensazionalismo".