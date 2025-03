Graziano Cesari ha sentenziato: c'era il rigore per l'Inter, non c'era il rigore per il Napoli. In studio è sfida aperta

Redazione1908 3 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 13:32)

Una moviola infuocata. E' quella andata in scena a Pressing e relativa a Napoli-Inter. Graziano Cesari ha sentenziato: c'era il rigore per l'Inter, non c'era il rigore per il Napoli, totale fantasia il fallo di mano di Mkhitaryan.