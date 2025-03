De Maggio: "Però Fabrizio, scusami, Fabrizio, non mi risulta che l'Inter abbia venduto Lautaro. Kvara il Napoli l'ha venduto sul serio"

Biasin: "Perfetto, ma il mercato estivo conterà qualcosa, non conta solo il mercato di gennaio. Nel mercato estivo, nel mercato invernale, Napoli ha speso più di 100 milioni su un gruppo che ha otto undicesimi della squadra scudetto, non è un gruppo che il Napoli ha improvvisato"

Biasin: "L'organico Inter però disputa praticamente il doppio delle partite del Napoli, così come è vero che ieri c'è stata una netta supremazia del Napoli, in particolare nel secondo tempo, il Napoli meritava assolutamente la vittoria, senza ombra di dubbio. L'Inter ha giocato con quattro dei suoi quinti esterni fuori, ha dovuto cambiare per la prima volta dopo tre anni e mezzo assetto tattico, l'Inter ha dei problemi importanti"