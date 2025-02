"Inter abbastanza a terra, al 60% ma hai l'umore altissimo per aver passato il turno di Coppa Italia che non avevi previsto, forse noi non avevamo previsto perché Inzaghi non molla nulla. Umore buono, sei tornato primo dopo tanto tempo, la prima volta in stagione. Con delle scelte già fatte. Mkhitaryan? Mi sorprenderebbe vedere l'Inter senza di lui. Quando parleremo dell'Inter di Inzaghi, mi ricorderò dell'architrave della squadra che è Mkhitaryan. Thuram primo allenamento al completo, è pronto, non avrà il ritmo ideale. Taremi e Arnautovic non riescono a innescare il gioco offensivo come ci riesce Thuram. Calhanoglu ha fatto mezze partite per arrivare pronto a questa partita. Dumfries rispetto a Dimarco ha più resistenza ma ci stanno le candidature di Bisseck e Frattesi anche a destra. Ci condiziona anche l'atteggiamento di Conte, non si capisce perché si deve vedere questo malumore quando sei a un punto dalla vetta. Conte è così, lo fa sempre. Calendario poi è molto buono. In settimana ho letto ovunque perché non ha preso Diao? Perché Conte non lo avrebbe fatto giocare. Del resto l'obiettivo del Napoli, è l'Europa, neanche la Champions.