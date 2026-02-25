Il pensiero del noto giornalista a proposito di quanto accaduto in casa nerazzurra

Attraverso il suo profilo X, Fabrizio Biasin ha dato una lettura di quanto accaduto ieri. L'Inter è fuori dalla Champions League e ci sono più chiavi di lettura. Questo il suo pensiero: "Una personale considerazione (e quindi criticabilissima) a proposito del flop europeo dell’Inter. Esistono due piani di ragionamento:

- Quello di chi osserva dall’esterno e crede che dopo una serie di percorsi importanti, aver abdicato contro una squadra certamente alla portata sia una pessima notizia quanto a “status europeo” faticosamente conquistato negli anni.

- Quello di buona parte dei tifosi nerazzurri e dei giocatori stessi che dopo una stagione di lotta e sofferenza (ci hai provato ovunque, ma hai raccolto nulla) hanno bisogno di tornare a gioire, dimenticare il termine “percorso” e pensano che concentrarsi su un solo obiettivo sia il miglior modo per poterlo raggiungere.

Entrambe sono visioni legittime, con due doverose precisazioni: 1) Un’eliminazione ai playoff con una squadra certamente più debole non può e non deve essere banalizzata con “non è successo niente”: gli ottavi erano un obiettivo alla portata. 2) Per programmare una Champions da protagonisti non è sufficiente essere “bravi” o “ben organizzati”, è necessario investire (e non è detto che basti), altrimenti si vive nell’illusione che arrivare in fondo alla competizione più importante, difficile e competitiva del calcio sia “normalità”, quando invece a certe condizioni può essere solo e soltanto una miracolosa eccezione".