Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha esaltato l'Inter per la leggendaria vittoria contro il Barcellona a San Siro, che per i nerazzurri vale la qualificazione alla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera:

"Abbiamo assistito a una semifinale di Champions destinata a restare nel tempo. Abbiamo assistito a qualcosa di epico, unico, raro. Abbiamo assistito a una squadra che ha scelto di non arrendersi a un destino che sembrava scritto, segnato, irreversibile. Abbiamo visto Yann Sommer, portiere svizzero costato tremila lire, giocare come un supereroe svizzero della Marvel svizzera. Abbiamo visto Lautaro Martinez rimettersi in piedi perché fuori da certe partite non ci puoi stare e possibilmente le devi indirizzare. Abbiamo visto Davide Frattesi che a gennaio “andrà alla Roma”, restare a Milano per scrivere un pezzo di storia del calcio".