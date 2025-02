"Sconfitta inaspettata. Secondo me, visto che la Fiorentina scendeva con praticamente solo 11 giocatori da mettere in campo, l'Inter è entrata con la convinzione di potersi portare a casa la vittoria facilmente. E questo, mescolato a un po' di stanchezza, si è trasformato in una partita bruttissima. Ora mi aspetto una reazione per dimostrare a tutti che la sfida andrà avanti fino a fine stagione".