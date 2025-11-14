Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Frattesi e di una sua possibile partenza a gennaio

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Frattesi e di una sua possibile partenza a gennaio:

È il solito procuratore che lo scorso anno aveva provato a portarlo a Roma, potrebbe essere anche una buona destinazione con Gasperini. Faccio fatica a pensare che si muoverà, a meno che non capiti qualche incidente diplomatico. L'Inter chiede tanti soldi, difficile a gennaio".