Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Frattesi e di una sua possibile partenza a gennaio:
Biasin: “Frattesi? Inter chiede tanti soldi. Una buona destinazione potrebbe essere…”
È il solito procuratore che lo scorso anno aveva provato a portarlo a Roma, potrebbe essere anche una buona destinazione con Gasperini. Faccio fatica a pensare che si muoverà, a meno che non capiti qualche incidente diplomatico. L'Inter chiede tanti soldi, difficile a gennaio".
