Biasin: “Frattesi? Inter chiede tanti soldi. Una buona destinazione potrebbe essere…”

Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Frattesi e di una sua possibile partenza a gennaio
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del futuro di Frattesi e di una sua possibile partenza a gennaio:

È il solito procuratore che lo scorso anno aveva provato a portarlo a Roma, potrebbe essere anche una buona destinazione con Gasperini. Faccio fatica a pensare che si muoverà, a meno che non capiti qualche incidente diplomatico. L'Inter chiede tanti soldi, difficile a gennaio". 

