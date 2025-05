Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso di Pressing, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e della panchina dell'Inter: "Credo che sia sbagliato dire che al 100% si andrà avanti insieme, la partita di settimana prossima ovviamente sposta molto a livello di soluzioni e decisioni per il futuro. La vinci e sei appagato, quindi devi trovare nuovi stimoli per il quinto anno; la perdi e ti arrivano critiche, come vuoi progettare la prossima stagione? Credo che alla fine un modo per andare avanti insieme lo troveranno, e credo che sia la soluzione ideale sia per l'Inter che per Inzaghi, ma non diamo questa cosa per scontata: dopo 4 anni è normale che ci si ritrovi a fare dei ragionamenti".