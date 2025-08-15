Da giorni l’Inter ha avviato contatti con gli agenti di Manu Koné . Segno di una virata strategica rispetto al precedente obiettivo, Ademola Lookman . Il club nerazzurro starebbe valutando l'inserimento di un centrocampista in più nella rosa, un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti presenti. Su X Fabrizio Biasin analizza le caratteristiche del francese.

“L’Inter vuole Koné perché cerca un mediano di rottura”. L’idea che Koné sia “un Medel” è piuttosto fuorviante, in realtà vale quel che vale proprio perché sa fare un po’ tutto e soprattutto in fase offensiva. Ed è esattamente il motivo per cui Gasperini vorrebbe tenerselo".