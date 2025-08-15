FC Inter 1908
ultimora

Biasin: “L’Idea che Koné sia “un Medel” è fuorviante, la realtà è un’altra. Ecco perché…”

Il club nerazzurro starebbe valutando l'inserimento di un centrocampista con caratteristiche diverse
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Getty

Da giorni l’Inter ha avviato contatti con gli agenti di Manu Koné. Segno di una virata strategica rispetto al precedente obiettivo, Ademola Lookman. Il club nerazzurro starebbe valutando l'inserimento di un centrocampista in più nella rosa, un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti presenti. Su X Fabrizio Biasin analizza le caratteristiche del francese.

Getty Images

“L’Inter vuole Koné perché cerca un mediano di rottura”. L’idea che Koné sia “un Medel” è piuttosto fuorviante, in realtà vale quel che vale proprio perché sa fare un po’ tutto e soprattutto in fase offensiva. Ed è esattamente il motivo per cui Gasperini vorrebbe tenerselo".

