Nello studio di Pressing Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Parma. Questa volta per i nerazzurri non hanno dovuto rincorrere per rimontare il doppio svantaggio come era accaduto prima della sosta. "Non escludo che non possa ricapitare, secondo me è connaturato con l'dea di calcio di Chivu che ha preso nelle mani questa rosa che sta allenando molto bene. Nella sua intenzione c'è anche la possibilità che tu possa rischiare qualcosa, la riaggressione che fai nella metà campo avversaria ti porta a volte a rischiare un po' di più, ma è una cosa che fai consapevolmente".

Getty Images

"Se prendi un gol questa squadra è costruita per farne uno un più". Il giornalista torna poi sul rigore concesso all'Inter per il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito. "C'è chi ha contestato questa decisione, come fai? C'è chi ha detto che siccome nelle prime cinque giornate certi falli non sono stati fischiati, anche questo non andava fischiato e questo è allucinante".

(Pressing)