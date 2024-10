Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha dato le prime indicazioni di formazione in casa Inter verso la sfida contro il Torino: "A meno di sorprese imprevedibili tornano Thuram e Lautaro contro il Torino: a me è piaciuto non solo Taremi, ma anche Arnautovic in Champions. L'Inter ha una buona notizia: Arnautovic esiste ancora ed è ancora spendibile sul campo".