Biasin: “Inter festa bellissima, ma si è discusso d’altro. 300mila in piazza e parliamo del nulla”

Denzel Dumfries e tutti quelli che prima di lui si son messi a sbeffeggiare il perdente di turno, non hanno ancora compreso in quale stramaledetta era ci tocca campare, quella in cui una presa per il culo diventa “caso” e oscura tutto il resto. L’altro motivo per cui l’olandesone meglio avrebbe fatto a rifiutare lo stendardo è di natura pragmatica: oggi le cose vanno bene a te, domani non si sa. E allora lascia perdere, altrimenti preparati a un qualche genere di futura e probabilissima vendetta. Dumfries alla fine ha capito l’antifona e si è scusato, bene così. Per il resto lo so, si rischia di passare per patetici bacchettoni, ma è l’universo che ci ha condannato a questa sciocca, fetente, stucchevole ipocrisia.