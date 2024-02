"Di Inter-Juventus si è parlato abbastanza, guarda un po’. Un po’ meno del sciur Maresca, arbitro di cotanto big match. Il sciur Maresca non era visto di buon occhio perché «non è Orsato» e «sei sempre tu, Maresca», lo davamo per spacciato ma, invece, nei 90minuti più recupero di San Siro si è comportato alla grandissima: ha ammonito quando c’era da ammonire, non ha fischiato troppi falli per evitare di spezzettare troppo la partita, è stato autoritario ma non strafottente e, complice la sportività dei giocatori scesi in campo, ha portato a casa una pagella eccellente".