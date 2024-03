"I nerazzurri non solo non prendono gol, ma non prendono nemmeno tiri in porta", commenta Biasin a TVPlay.it

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 20:37

Intervenuto ai microfoni di TVPlay.it, Fabrizio Biasin ha parlato così di Inter:

"La Lazio? Secondo me il loro punto di forza, soprattutto da quando c’è Lotito, è sempre il senso di famiglia che ha permesso a questa squadra di rendere anche di più delle reali possibilità. Quest’anno tale cosa non la riscontro come in passato, c’è un po’ di malumore che secondo me si riflette sul campo. Mi piacerebbe, però, un bel quarto di finale di Champions tra Lazio e Inter: speriamo!"