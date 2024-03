Dalle colonne de Il Secolo XIX, Claudio Onofri, ex giocatore tra le altre anche del Genoa, ha parlato del monday night tra l'Inter e il Grifone. "Comunque vadano le cose per entrambe pochi rischi di inficiare i propri traguardi. Rose valorizzate al meglio in modi diversi dai due mister. L'Inter di Inzaghi in ogni zona del campo ha top player che sanno sempre quello che devono fare. Con novità tattiche interessanti e innovative".