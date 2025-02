"L’Inter passa il turno in Coppa Italia e ci riesce anche contro il preconcetto di chi da giorni pensava “va be, lasceranno perdere la coppetta”. E invece no. La partita contro la Lazio conferma che la frase “vogliamo dare il massimo in tutte le competizioni” è tutto tranne che una frase fatta. Nota stonata, il ko di Darmian. Inzaghi si ritrova con gli esterni contati (Dimarco, Dumfries e stop) ma sa che può contare su un grande gruppo".