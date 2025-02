Biasin: “Inter, prestazione inaccettabile. Si può digerire in un solo modo”

"Una settimana fa - post Monaco - si leggeva “l’Inter è la favorita per la Champions?”, oggi c’è chi la definisce “squadra allo sbando”. Due considerazioni volutamente esagerate, entrambe senza senso. La prestazione di Firenze è inaccettabile per atteggiamento, ma resta pur sempre un’eccezione in una stagione in cui hai sempre dato tutto, anche quando non hai vinto. Ecco, il flop di ieri si può digerire in un unico modo possibile: tornando a giocare da subito con lo stesso atteggiamento di sempre. Vincere non è un obbligo, mettercela tutta decisamente sì".