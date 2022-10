Biasin: “Inter, vietato sbagliare ora per lo scudetto. C’è qualche problema se…”

In collegamento su Twitch, Fabrizio Biasin ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria di Firenze

“Se prendi 3 gol in una partita, qualche problema lo hai ancora. Rispetto all’abisso di qualche settimana fa è cambiato tutto e può anche esserci una certa stanchezza mentale. Ora l’handicap di inizio stagione non le concede riposo: deve vincere sempre per credere nello scudetto”, ha detto al canale di calciomercato.it.