Biasin: “Inter, riduttivo che si riduca tutto a questioni arbitrali. Anche ieri ho sentito…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha commentato la larga vittoria dell'Inter in casa del Monza. "In questo momento ci sono due squadre che giocano a calcio a un livello superiore. L’Inter secondo me gioca il calcio migliore. Il fatto che si riduca tutto a questioni arbitrali per me è assolutamente riduttivo".