Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del lavoro di Simone Inzaghi all'Inter: "Inzaghi ha vinto la Panchina d’Oro, premio meritato. C’è chi lo aspetta al varco (“e se quest’anno non vince nulla?”) ma il dato di fatto è che a prescindere da tutto il suo lavoro parla per lui. Non solo per una questione di schemi e idee, ma anche e soprattutto di quattrini.