Sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, Fabrizio Biasin analizza la vittoria dell’Inter in Champions League e parla di Inzaghi in particolare

“L’Inter è effettivamente stanca, ma è reduce da una bellissima vittoria, un risultato pieno che mette al sicuro la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. L’Inter non sarà mai uguale all’anno scorso, è una squadra matura con qualche problema, ma è nelle mani di un tecnico più vincente in termini di percentuali nella storia del club. Nessuno come lui nella storia dell’Inter. Se a qualcuno questo non basta, è un problema suo. Ci eravamo abituati agli scorsi campionati con ampi divari, questo non è così.