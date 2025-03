Biasin: “Juve in disarmo non si è mai vista. Esonero Motta? Vi dico che…”

“Il qui presente è sempre stato sul carro Mottiano, perché “Roma non è stata costruita in un giorno” ma, va detto, neppure distrutta in una manciata di mesi. La prestazione della sua squadra con l’Atalanta è stata sconcertante, non solo per il risultato (la Dea è pur sempre una super potenza) quanto per l’incapacità di riuscire ad arginare la disfatta. Può esistere una Juve in difficoltà, ci mancherebbe, non si è mai vista una Juve in disarmo.