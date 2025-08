"La telenovela Lookman ce li ha discretamente fracassati. Andiamo in fretta. Il giocatore ha rotto con l’Atalanta, non si presenta al campo, ha già svuotato l’armadietto e bla bla bla. Al netto delle ragioni, delle promesse, di tutto quello che sappiamo e non sappiamo, una cosa va detta: andare oltre gli obblighi contrattuali non è mai una buona idea, ti fa passare dalla parte del torto… anche quando hai ragione. Vale per Lookman e per tutti quelli che in passato hanno scelto di incrociare le gambe.