Biasin: “Eventuali offerte da 70 mln per Thuram? Il prossimo mercato l’Inter lo farà con…”

In collegamento sul nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’Inter in chiave mercato. “Eventuali offerte da 70 milioni per Thuram? Non so se lui, ma ricordo che il prossimo mercato l’Inter lo farà con ciò che si ricaverà. E quindi da qualche parte i dirigenti dovranno ricavare… Io vi posso dire che sui tanti nomi usciti, in società si fanno delle grandi risate”, le sue dichiarazioni.