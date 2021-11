Biasin: “De Vrij & Co. accostati a Conte? Il mercato del Tottenham sarà così”

In diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della scelta di Antonio Conte

In diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la scelta di Antonio Conte di approdare sulla panchina del Tottenham: "I nomi di de Vrij, Skriniar, Brozovic e Barella accostati a Conte al Tottenham? Non pensate che il Tottenham possa permettersi un mercato in stile PSG. Assolutamente no, farà mercato, magari con qualche parametro zero sì, ma non immagino un mercato come quello dei francesi ecco”.