Inter, Biasin: “Mkhitaryan, cervello enorme. Complimenti ad Inzaghi perché…”

Le parole del giornalista: "Il fatto che rientrano Lukaku e Brozovic non è un problema, un allenatore bravo li sa gestire"

Intervenuto in collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento positivo dell'Inter: "Bisogna fare i complimenti ad Inzaghi perché ha fatto una cosa che capita di rado, salvarsi da una situazione difficile. Lo ha fatto grazie alla sue capacità, alla dirigenza e ai giocatori che gli sono andati incontro: così è arrivato il mese perfetto. Ora riconosco la squadra dell'anno scorso: consapevole, che affronta la Samp in casa e sa che non deve essere un problema perché è una squadra forte.