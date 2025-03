“Se Thiago Motta arriva in Champions League, ha chance di rimanere. Se non si qualifica e dunque non arriva neanche al quarto posto, la sua avventura alla Juventus sarà terminata. Non esistono progetti triennali in Italia, esiste la stagione e gli obiettivi stagionali, si viene valutati al termine del campionato e così avverrà per Thiago Motta.