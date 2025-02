Biasin: “Napoli? Deve preoccupare il nervosismo di Conte. Difende se e…”

Fabrizio Biasin , giornalista di 'Libero', è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue considerazioni: " La cosa che deve preoccupare è il nervosismo di Conte, che è tipico di questi momenti in cui fa fatica a mantenere i nervi saldi. Si fa prendere dallo sconforto e tende a proteggere se stesso e scaricare le responsabilità sugli altri. Non mi sembra il momento di fare questo, perché la vetta dista un punto e c'è uno scontro diretto in casa da giocare, ha tutto per proseguire e continuare a disputare una stagione ad alto livello. Non vedo, insomma, il motivo per creare ulteriori tensioni, considerando che alleni una squadra che sta facendo comunque il suo dovere.

Non è il caso, comunque, di allarmarsi per queste sue dichiarazioni. Semplicemente capita sempre che quando non arrivano le vittorie in serie come vorrebbe lui, Conte tende sempre a dire: 'Io ho fatto tutto ciò che devo, sono gli altri che non arrivano al mio livello'. Difende il suo lavoro e addossa le colpe agli altri. Però per pragmatismo, secondo me, dovrebbe abbracciare di più la sua squadra, perché continua ad avere grandissime possibilità di fare benissimo e di sognare anche di vincere lo scudetto".