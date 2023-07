Biasin: “Ecco perché perdere Onana sarebbe molto grave. Samardzic piace. E Lukaku…”

"L’Inter vuol chiudere più rapidamente possibile la questione Lukaku, ma sa che il pallino è nelle mani del Chelsea, legittimo proprietario del cartellino. Si proporrà un prestito con obbligo a, boh, 30 milioni, che sono pochi in proporzione all’antica spesa dei Blues, ma molti se il giovanotto manterrà la sua posizione (“o Inter o nulla”). Vedremo. Quel che è certo è che resta in piedi l’opzione “cessione Onana”, non proprio una bella prospettiva se si pensa che un altro regista, quello del centrocampo, è appena partito. Ecco, se per il croato l’Inter ha scelto di rinunciare a qualche milioncino per accelerare l’incasso, in questo caso non può e non deve calare le braghe. Cinquanta milioni più bonus sono una cifra per cui sarebbe difficile dire di no, viceversa arrivederci Manchester United, ci si rivede. C’è chi parla di possibile offerta degli stessi sauditi dell’Al Nassr allo stesso Onana: ecco, in questo caso la signoria vostra è invitata a raddoppiare la richiesta, che diamine.