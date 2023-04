Biasin: “Radrizzani-Inter? Non so se sia concreto. Ausilio a Barcellona? Dico che…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro societario dell'Inter: "Radrizzani ha delle quote di maggioranza del Leeds e ha portato il club in Premier. Ha le idee chiare. Non so se c'è qualcosa di concreto rispetto alla volontà di andare a prendere l'Inter. Conosce bene il calcio italiano e ha affari a Milano.