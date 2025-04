Ha fatto tanto discutere la posizione in cui Miranda ha ripreso il gioco, portando al gol di Orsolini contro l'Inter

Fabrizio Biasin, dagli studi di Pressing, ha parlato della tanto discussa rimessa laterale battuta dal Bologna molti metri più avanti, che ha successivamente generato il gol decisivo di Orsolini contro l'Inter: "Non è un alibi, però da Colombo, che considero il miglior arbitro italiano in questo momento, non mi aspetto che lasci passare delle cose del genere, sono cose che poi condizionano una stagione".