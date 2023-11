Inter, rinnovo area sportiva? Premio al lavoro svolto e prova inconfutabile: Zhang non vende

"È un segnale di grande fiducia, che la proprietà ha voluto trasmettere alla dirigenza. Zhang è estremamente soddisfatto del lavoro svolto dal management. Perché sono state rispettare le sue indicazioni, che erano quelle — già dalla stagione 2020-21 in cui arrivò lo scudetto - di ridurre via via i costi pur mantenendo alta la competitività del club. È accaduto proprio questo. C’è un dato che molto racconta e che tanto spiega il pensiero di Zhang. Nell’estate 2021, appena conquistato il tricolore, l’Inter iniziava la sua stagione con un monte ingaggi da 150 milioni lordi. La squadra che la scorsa stagione è arrivata vicina a vincere addirittura la Champions League, “costava” 18 milioni in meno: 132 milioni. E il trend continua a essere positivo: l’Inter che insegue con convinzione la seconda stella, oggi vale 116 milioni di monte ingaggi. E nel frattempo ha ridotto enormemente il numero di giocatori sotto contratto in giro per il mondo: dai 133 calciatori del 2020-21 ai 72 attuali, poco più della metà. Come a dire: si può coltivare l’ambizione anche riducendo i costi. A patto però di nono sbagliare le scelte sportive, tecniche, legate al player trading, alla compravendita di calciatori. Fin qui il gioco, evidentemente rischioso, ha pagato. Zhang lo sa, è per questo che ha voluto riconoscere il giusto premio alla dirigenza".

"È certamente un segnale di continuità, oltre che di fiducia. È la prova che ad oggi non c’è alcun discorso in piedi per una cessione del club, altrimenti sarebbe impensabile per un eventuale futuro compratore accettare un passo simile. Zhang sta lavorando intensamente al rifinanziamento, come raccontato nelle scorse settimane le piste in piedi portano agli Stati Uniti. E oggi, per quel che raccontano i numeri societari, non ha la stretta necessità di vendere. Peraltro, in prospettiva sono garantiti anche gli introiti del Mondiale per club. Insomma: ne ha fatta di strada, l’Inter. Solo cinque anni fa, mentre Marotta firmava il suo primo contratto con il club, la squadra era 55a nel ranking Uefa. Oggi è sesta. E pure questo Zhang lo sa", spiega Gazzetta.

