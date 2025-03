1 di 2

LA PRIMA DISCUSSIONE

La moviola di Atalanta-Inter accende in modo clamoroso lo studio di Pressing. Protagonista Fabrizio Biasin, che si schiera contro tutto lo studio della trasmissione di Mediaset. Argomento: l'espulsione di Ederson.

Cesari: "Sei un arbitro italiano che ha 217 pesenze in Serie A ma perché vai a cercare il calciatore? Vai a cercare un'altra posizione sul terreno di gioco, girati lo sai che ci sono le proteste, è un momento molto particolare. Mi sembra che Massa potesse fare molto meglio nella gestione della situazione"

Zazzaroni: "Non puoi dare due gialli così, non puoi non puoi dare il primo giallo non puoi andare a cercare il giocatore ed essere così permaloso. Perché il secondo, quando lo applaude, non può non darlo"

Biasin: "Permettetemi io non ho la vostra esperienza né ho giocato a calcio ad alti livelli però un po' di calcio lo seguo anch'io. Da quando vedo partite di calcio, quando vedo applaudire l'arbitro, c'è l'ammonizione. Ma perché il primo non deve essere giallo? Protesta e c'è il giallo, poi lo applaude e c'è il secondo giallo"

Cesari: "Quello che io contesto è la differenza di interpretazione. Bastoni, già ammonito, protesta dopo un fallo ma non viene espulso"

Callegari: "Biasin non stiamo parlando dell'espulsione ma stiamo parlando del primo cartellino giallo. Sul secondo, sull'applauso non ci sono discussioni. Arriva per le proteste. Le proteste del primo, invece, sono comparate con quelle di Bastoni che non prende il giallo"

Sabatini: "Dobbiamo discutere che la prima ammonizione se la poteva tranquillamente risparmiare perché non è giusta"

Biasin: "Doveva non ammonire perché doveva immaginare l'applauso? Ma è senza senso"

Sabatini: "No, non doveva ammonire perché la prima ammonizione per Ederson non ci sta"

Tacchinardi: "Ma scusa Fabrizio, la prima protesta di Ederson non è uguale a quella di Bastoni dopo? Questo, non l'applauso"

Biasin: "Oh mamma mia. Io non capisco perché mettete insieme le cose. Ederson viene cacciato perché prima si lamenta e esce un giallo. E poi fa l'applauso e viene automaticamente espulso"

Trevisani: "Massa, con l'esperienza che ha, non deve mai andare a cercare Ederson. Deve andare da un'altra parte"

Biasin: "Follia. Follia senza senso. Se mi dite che l'espulsione di Ederson non ha ragione di esistere, dite una cosa senza senso. Ora uno non può essere ammonito per proteste"

Trevisani: "Ti stanno dicendo che Bastoni non è stato ammonito per una cosa uguale alla prima protesta di Ederson, quella del primo giallo"

Tacchinardi: "E' proprio così, la prima ammonizione di Ederson non ha ragione di esistere Fabrizio"