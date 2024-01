"Davo per scontata la vittoria della Juve con l'Empoli e temevo molto la partita di Firenze. L'Inter ha giocato in maniera diversa dal solito, ha fatto battaglia. Vedere una squadra che esce dal campo facendo la battaglia, mi fa pensare che sia pronta ad ogni genere di partita. Lascia segnali buoni, dal primo all'ultimo tutti danno il loro contributo. De Vrij ha fatto un'eccellente partita. Aggiungo Sommer: in estate in tanti eravamo scettici, Sommer si sta dimostrando una certezza. Questo è merito di tutti, l'Inter ha costruito una grande squadra e l'allenatore la fa rendere al 100%"

"Per me spendere 30 mln per Pavard, un campione del mondo, ne è valsa la pena. All'Inter le battute di Allegri non danno assolutamente fastidio, tant'è che quando Allegri dice che all'Inter sono permalosi, non capisco a cosa si riferisca visto che nessuno gli ha risposto. Rigore Sommer? Per me non è rigore, ma a me va bene perché almeno anche quelli convinti che esista un complotto pro Inter possono mettersi l'animo in pace. Sommer anticipa Nzola, se l'arbitro assegna il rigore non c'è complotto"