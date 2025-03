Intervenuto ai microfoni del podcast "Area Fritta", Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi con l'Inter : "Io credo che, per quello che ha fatto in questi anni e non a livello di risultati di campo, ma a livello di cash, Inzaghi ha portato mal contati 280 milioni di euro. Di fronte a questa cosa, lo rinnovi. Quindi rinnovare Inzaghi è un dovere.

Perché non lo rinnovano domani? Il rinnovo credo che arriverà tra la fine del campionato e l'inizio del Mondiale per Club: non credo che sia in dubbio il fatto che lui voglia restare e che l'Inter lo voglia confermare. Poi se perdi tutto arriveranno mille polemiche e mille rottura di balle, ma Marotta e Ausilio sono abbastanza strutturati per fregarsene".