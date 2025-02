Intervenuto sul canale YouTube IoTifoInter, Fabrizio Biasin , giornalista, ha commentato così il clamoroso rigore non dato ai nerazzurri nel derby contro il Milan: "Io non penso a complotti, penso semplicemente che ci siano errori che in alcuni casi vanno sottolineati perché incidono nelle partite: alcuni sono stati declassati perché l'Inter vince 4-0 e chi se ne frega, invece no. Come si fa confusione mediatica quando un fatto agevola l'Inter, è giusto che venga sottolineato anche quando viene sfavorita da decisioni senza senso.

Quello che più mi fa specie è che il giorno dopo di quello che per tutti era un chiaro rigore, si legge che la classe arbitrale fa filtrare che quella è una decisione corretta. No, è una presa in giro: quello è rigore in ogni pianeta del sistema solare. Quando io leggo che fanno filtrare, vuol dire che non hanno neanche coraggio di dirlo: mi fa pensare che non ci credono neanche troppo e non sanno come uscirne. L'errore è lampante".