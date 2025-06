Si continua a parlare, nell'ambiente Inter, dell'addio di Simone Inzaghi dopo quattro anni sulla panchina nerazzurra in seguito alla sconfitta in finale di Champions League. Argomento preso anche da Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW. Ecco cosa ha scritto il giornalista:

"Il trattamento mediatico riservato a Inzaghi è una roba ai limiti del ridicolo. Cioè, ognuno rispetto alle modalità che lo hanno portato alla separazione con l’Inter ha la sua legittima idea, ma farlo passare quotidianamente per una via di mezzo tra Pacciani e Gargamella è grottesco".

"Inzaghi si è lasciato in pace con i nerazzurri, lo confermano dirigenti e giocatori che, per dire, lo hanno sentito anche dopo il match pareggiato dal suo Al Hilal contro il Real. Il resto è bla bla creato per fare un po’ di caos attorno a una squadra, l’Inter, che ora ha solo bisogno di guardare al futuro".