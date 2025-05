Biasin: "Ti salto addosso ancora perché non è così, non è così"

Zazzaroni: "Ti dico solo una cosa. Una grande squadra non può permettersi di scegliere le competizioni. Una grande squadra come l'Inter non può permettersi di dire privilegio questo o quell'altro, dal mio punto di vista. Se l'Inter ha fatto male, tutte le altre hanno fatto ridere scusatemi"

Biasin: "Se mi fai dire Sandro, ti provo a dare una spiegazione. Per esempio, hai visto la partita contro il Bayern di Monaco? Sì, come tutti noi. Inter-Bayern Monaco ti ha tolto ogni stilla di energia, hai giocato contro la squadra più fisica d'Europa e forse del mondo e sei riuscito a superarla. Quella partita lì, nella partita successiva, quella col Bologna, ti è costata tutto perché l'Inter è entrata in campo con l'idea di provare a fare un punto. Alla fine non ce l'ha fatta, l'ha perso all'ultimo secondo"

Sabatini: "Fabrizio, ma te il campionato hai iniziato, anzi hai proseguito a perderlo la partita prima del Bayern Monaco, quella di Parma. Se te vai a Parma, sei in vantaggio 2-0 al cinquantacinquesimo e finisci 2-2 e rischi anche il 3-2 secondo me ti devi rimpiangere, se non altro. Se a Parma porti a casa il successo, porti a casa anche lo scudetto"

Biasin: "Scusami, più che rimpiangere i due punti persi a Parma, dove esistono gli avversari che sono stati bravi, rimpiango magari qualche errore arbitrale, dove mi è sparito un punto di qua e un punto di là"

Trevisani: "Perché Parma non viene mai vista come il fatto che con quei quattro sostituti, che non ce la facevano più e hanno chiesto il cambio, hai avuto l'energia per vincere a Monaco al novantesimo? Perché è sempre il contrario. Non hai perso a Parma, hai vinto a Monaco con Parma-Inter. È esattamente il contrario. E infatti, ti stanchi in campionato, perdendo punti in campionato ma vai avanti in Champions ma non vinci il campionato. E' talmente semplice la spiegazione"