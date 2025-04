Da una parte il sogno Triplete, dall'altra il rischio zero titoli. Finale di stagione decisivo per l'Inter di Simone Inzaghi

Da una parte il sogno Triplete, dall'altra il rischio zero titoli. Finale di stagione decisivo per l'Inter di Simone Inzaghi. La sconfitta di Bologna ha lasciato strascichi ma intanto domani arriva il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E l'Inter può ripartire.

"È una partita che quest'anno abbiamo già visto tante volte e in qualche modo il Milan ha sempre cambiato faccia, la pelle in quella partita. Quindi chiaramente anche quella di mercoledì sarà una partita molto equilibrata secondo me. Poi credo che la sconfitta col Bologna, se c'è una cosa buona che lascia, il fatto che la partita di mercoledì non verrà minimamente presa come se fosse una partita di secondo piano", ha sentenziato Fabrizio Biasin.