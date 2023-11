Biasin: “Inter con idee, professionalità e rispetto. La fiducia dei tifosi è ben riposta”

"Non è una questione di risultati. O meglio, certo che lo è, ma non solo. In questo momento un tifoso dell’Inter sente che la sua passione è riposta in buone mani perché tutti stanno facendo il loro dovere, perché si percepiscono ordine, idee, professionalità, rispetto. Dovrebbe essere la norma ma “la norma”, nel calcio, è quasi sempre “eccezione”".