"La seconda riguarda l’Inter, per la terza volta consecutiva Supercampione d’Italia. “Son coppette”, dice qualcuno, anche tra gli stessi tifosi nerazzurri. Può darsi, ma qui si ragiona sempre come se i trionfi, le competizioni e le possibilità di godere fossero decine e decine. Non è così. La squadra di Inzaghi riapre la bacheca anche in questa stagione e in attesa di capire “quel che sarà” è doveroso dire le cose come stanno: l’Inter gioca un gran bel calcio, altro che balle".