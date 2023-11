Bidstrup: “Con l’Inter meritavamo un punto. Tocco di mano? Me ne assumo la responsabilità”

Al termine di Salisburgo-Inter, Mats Bidstrup ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Tv ufficiale del club austriaco. Il giocatore è stato protagonista in negativo, suo il tocco di mano in area che ha scaturito il rigore trasformato poi da Lautaro. "È stata sicuramente una notte magica e i tifosi hanno dato tutto".

"Abbiamo offerto una vera battaglia per ripagarli, quindi è difficile esprimere i miei sentimenti dopo questo tipo di sconfitta. Concedere un rigore dopo 85 minuti del genere è incredibilmente doloroso. Dipende da me e me ne assumo la piena responsabilità. Mi dispiace davvero, e questo mi rende molto triste. Avremmo sicuramente meritato un punto, ma questo è il calcio. Ora bisogna conquistare il terzo posto".