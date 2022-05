Coppa Italia Juve-Inter, come comprare i biglietti per la finale dell’Olimpico

Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia Frecciarossa, è in programma mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma

La disponibilità è di massimo 200 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori) in Tribuna Tevere lato Nord.